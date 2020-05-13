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تعليم

جامعة 6 أكتوبر تحصل على ترتيب 601 في تصنيف التايمز العالمي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:47 م
جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر
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قسم التعليم

أعلن الدكتور جمال سامي، رئيس جامعةأكتوبر، حصول الجامعة على ترتيب 601 في تصنيف التايمز للجامعات العالمية الأكثر تأثيرًا بالتنمية المستدامة والذي تضمن ٢٣ جامعة مصرية فقط، حيث حققت جامعة 6 أكتوبر نشاطًا مميزًا في أهداف التنمية المستدامة، والتي تبلغ 17 هدفًا، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030. 



واحتلت جامعة 6 أكتوبر المركز 101-200 عالميًا والأول بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية والمنصورة على الجامعات المصرية فى الهدف الثالث للأمم المتحدة (الصحة الجيدة والرفاهية)، وهو الهدف الذى يوضح مدى اهتمام الجامعة بدعم الرعاية الصحية للطلاب وهيئة التدريس والمجتمع المحيط والأبحاث العلمية عن الأمراض المختلفة والطرق الحديثة لتشخيصها وعلاجها وكذلك البنية التحتية لمستشفياتها وتدريب الطلاب بها. 


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كماأحتلت جامعة 6 أكتوبر المركز 201 -300 عالميًا والثانى بالإشتراك مع جامعة عين شمس واسيوط واسوان وقناة السويس من الجامعات المصرية فى الهدف الخامس للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين) والذى يضمن سياسة العدالة والمساواة وعدم التفرقة بين الذكور والإناث فى جميع المجالات ودعم المرأة.

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