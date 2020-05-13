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محافظات

شبورة ترابية تضرب عددا من مناطق الوادى الجديد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:15 م
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
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منصور ابوالعلمين

تعرضت محافظة الوادي الجديد إلى شبورة ترابية فضلا عن سقوط أمطار خفيفة بجانب ظهور سحب كثيفة وانخفاض درجات الحرارة ، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا ً لتزايد الأمطار أو ظهور عواصف ترابية فى ظل عدم استقرار الطقس .


وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول بمشاركة كافة مديريات الخدمات.


بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا ً للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس ، بالإضافة إلى استمرار متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى ظل ظهور حالة جديدة بمركز الداخلة .


من جانب آخر قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، إن المحافظة وفرت 35 ألف كمامة لتوزيعها بواقع 15 ألف كمامة للعاملين بقطاع الصحة و20 ألف كمامة أخرى سيجري الإعلان عن مواقع بيعها للمواطنين بمنافذ للبيع تابعة للوحدات المحلية خلال اليومين القادمين وبأسعار رمزية تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

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