كورونا يهزم فانوس رمضان.. ويجبره على خسارة زبائنه في سوهاج

وكانت الأسر قبل كورونا تحرص على شراء فانوس رمضان وتركيبه في الشرفات أو في مداخل المنازل،

وبعض الأسر تقوم بصناعة الفوانيس بنفسها وتركيب زينة رمضان من الورق.

ومع انتشار فيروس كورونا فقد أصاب فانوس رمضان الركود هذا العام واشتكي البائعين من قلة المبيعات بشكل كبير، وتوقفها تماما في عدد من المحلات.

أحد البائعين بمدينة سوهاج، أكد أن شراء فانوس رمضان كان قديما عادة لأغلب الأسر السوهاجية لكن هذا العام أصاب عملية الشراء الركود التام، حتى الزبائن الذين كانوا يشاهدون الفوانيس ويشترونها بالصدفة عزفوا عنها وأصبح الشغل الشاغل الحديث عن فيروس كورونا.

وقال البائع إن أسعار الفوانيس في محله تبدأ من ١٥ حتى ٤٥٠ جنيها، موضحا أن الفوانيس الصغيرة

تعمل بالبطاريات الجافة، أما الفوانيس الكبيرة فيتم توصيلها بالكهرباء، مشيرا إلى أنه يجلب بضاعته من تجار في القاهرة.

وأضاف أن أشكال وألوان الفوانيس تتغير كل عام وهناك تصميمات جديدة يخرج بها الصناع لجذب الزبائن،

وهناك فوانيس يتم تصنيعها محليا وأخرى يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن الطلب على الفوانيس هذا العام منخفض بخلاف الأعوام السابقة، بسبب ما تشهده البلاد من إجراءات احتراية لمواجهة فيروس كورونا

