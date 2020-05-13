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فن

تسجيل صوتي.. أمير كرارة: إحنا كتير ومبنخلصش

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:54 م
امير كرارة
امير كرارة
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مريم عزت
نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " فيديو قصيرا مدته 10 ثوان.
 

علق امير كرارة على الفيديو قائلا : "وزى ما قال منسى احنا كتير ومبنخلصش".


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وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :


أفضل مسلسل في رمضان الاختيار شابوه أمير كراره كالعادة


الله يرحمه الشهيد البطل أحمد منسى ويجعل مثواه جنة الفردوس يا رب العالمين


بالتوفيق ان شاء الله ومن نجاح لنجاح عمل عظيم ومشرف ربنا يحميكم ويبارك فيكم



مسلسل " الاختيار " بطولة الفنان امير كرارة , الذى يجسد شخصية الشهيد احمد منسى , ويشاركة الفنان أحمد العوضى بتجسيد شخصية الارهابى هشام عشماوى.
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