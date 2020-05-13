الصحة العالمية تكشف عن السبب الحقيقي وراء انخفاض اللقاحات..فيديو

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وتابع مدير منظمة الصحة العالميةهو خلق غير مسبوق للعالم، وأن الوحدة العالمية والتضامن العالمي من شأنهم إنقاذ الأرواح.وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم إن هناك انخفاضا في عمليات إعطاء اللقاحات في أمراض رئيسية.وقال مدير منظمة الصحة العالمية ان انخفاض اللقاحات جاء نتيجة عدم تنفيذ العالم للوعود الصحية التي كان يجب عليه تنفيذها.