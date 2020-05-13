رجائي .. يصدر قرارا بنقل مجلدات مجلة المحاماة إلى نقابة المحامين

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بنقل مجلدات مجلة المحاماة المكدسة بالغرفة المجاورة لإدارة التكافل بعمارة معروف، إلى مكتبة النقابة العامة.









ونص القرار الذي أصدره نقيب المحامين علي الاتي" بعد الاطلاع على قانون المحاماة تنقل فورًا مجلدات مجلة المحاماة المكدسة بالغرفة المجاورة لإدارة التكافل بعمارة معروف، إلى مكتبة النقابة العامة بعد جردها وكتابة كشف بها، وتبويبها لتيسير الاطلاع عليها بمكتبة النقابة العامة ".









وكان قد أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا بنقل 3 موظفين، يأتي ذلك استكمالًا لحركة التنقلات التي تمت خلال الأيام الماضية.









نص القرار الذي أصدره نقيب المحامين علي الاتي " بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحة شئون العاملين تقرر أولًا نقل كل من: عمرو سلطان عبده من النقابة العامة إلى قسم التحصيل بالنادي النهري، ومحسن وفا من النقابة العامة إلى نقابة جنوب القليوبية الفرعية، و مصطفى القباري من النقابة العامة إلى نقابة شمال القليوبية الفرعية.







