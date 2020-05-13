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عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها.. تامر أمين يكشف علاقته بـ ياسمين الخطيب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:59 م
تامر أمين وياسمين
تامر أمين وياسمين الخطيب
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أسامة علي

كشف الإعلامى تامر أمين، عن علاقته بالفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب، وأسباب حرصه على اصطحابها معه فى البرامج التى يقدمها.


وقال تامر إمين فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس":" ياسمين الخطيب قابلتها من 5 سنين فى حفلة عامة ولم أكن اعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية".


وأضاف تامر أمين: "فى هذا الوقت عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها، وعرضت عليها تقديم فقرة "آدم وحواء"معى فى برنامج من "الآخر"، ووافقت وكانت تظهر مرة اسبوعيا، والفقرة حققت نجاحا كبيرا".


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وأوضح، تامر أمين، أنه عند تقديمه برنامجه بقناة النهار اقترح، إضافة فقرة "أدم وحواء" بمشاركة ياسمين الخطيب، لأنها كانت بدون عمل.


وأكد الإعلامى تامر أمين، إنه دائم الإخلاص لفريق عمله وزملائه

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