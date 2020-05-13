شهادات مناعة وعقوبات تسريح.. 4 مقترحات برلمانية لمواجهة كورونا

واصل نواب البرلمان تقديم مقترحاتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على الاقتصاد والمواطنين، وذلك بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية للوقاية من الفيروس.









ويستعرض "صدى البلد" أبرز هذه المقترحات في سياق التقرير التالي:









1. فيديو كونفرانس





قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تم تقديم اقتراح للأمانة العامة ورؤساء اللجان والهيئات البرلمانية بشأن عقد جلسات البرلمان بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس كإجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وإصابة النائبة شيرين فراج ، منوها بأن تأخر تطبيق هذه التقنية داخل المجلس يرجع إلى أسباب لوجيستية، تتعلق بصعوبة إتاحة هذه التقنية داخل المجلس والتواصل مع 560 نائبا.

















2. شهادات مناعة





تقدمت النائبة فايقة فهيم، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإصدار شهادات مناعة للمتعافين من فيروس كورونا، موضحة أن شهادات المناعة بمثابة صيغة ورقية أو رقمية تمنحها السطات الصحية لشخص أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وأصبح لديه أجسام مضادة، وتشهد الوثيقة بمناعة صاحبها للسماح له بالتنقل داخل وخارج البلاد.









3. تسريح العمال





تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التحرك لحماية العاملين بالقطاع الخاص وتوقيع عقوبات على الشركات التي تستغني عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا ، موضحة أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا، وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، توجهت بعض الشركات نحو الاستغناء عن العمالة لديها أو تخفيض رواتبها، بشكل يضر ملايين المواطنين ويصدر أزمة إلى الحكومة.









4. رسائل توعية



