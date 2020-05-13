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منوعات

شاهد.. أقوى رجل إطفاء "قزم" في العالم يدخل جينيس| صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:59 م
أقصر رجل إطفاء
أقصر رجل إطفاء
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عزة عاطف
لم تعقه تعليقات المتنمرين طوال حياته الذين وصفوه بـ "القزم" وسخروا منه في كل وقت وحين، لأن يصبح أقوى وأقصر رجل إطفاء في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.


ولتحدي المتنمرين عمل «فينس براسكو» البالغ من العمر 27 عامًا جاهدًا على رفع الأثقال لإظهار أنه قادر على تحقيق أي شيء مثل أي شخص آخر.


وسرعان ما بدأت تنمو عضلاته المثيرة للإعجاب بشكل خطير، وبعد 8 سنوات من لعب كمال الأجسام وفقًا لصحيفة مترو.


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أصبح بمقدور فينس الملقب بـ "ميني هالك'' أن يرفع أوزانا أكثر بثلاث مرات تقريبًا من وزن جسمه ويخطو على خشبة المسرح أمام حشود ضخمة في العديد من مسابقات كمال الأجسام.


وتم تكريمه اليوم ليكون أقصر رجل إطفاء في العالم يساهم في إنقاذ الحيوانات من قبل موسوعة جينيس العالمية. 


حصل فينس الذي أصبح يفضل أن ينادى بالقزم، على جائزة قيمة عن مسيرته في دور المنقذ للحياة، كما امتلك أيضًا 40.000 معجبا على Instagram. 


وُلد فينس مصابًا بالتورم وهو الشكل الأكثر شيوعًا للقزم، ويبلغ ارتفاعه 4 أقدام و 1 بوصة فقط، ولكن على الرغم من طوله، فقد تعلم فينس من جرينسبرج في بنسلفانيا كيف يثبت نفسه للعالم.


قال فينس الذي اقتطع مكانته كبطل في كمال الأجسام أثناء العمل بدوام كامل كرجل إطفاء: "لقد جعلني التنمر أقوى.. لقد أثبت أنني أستطيع أن أفعل ما أريد بجسدي.. طولي لا يحددني في تحقيق أفضل النتائج".

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