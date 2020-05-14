حبس مدير شركة لحيازته 25 ألف قرص مكملات غذائية محظورة

قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس المدير المسئول عن شركة غير مرخصة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 25 ألف قرص "فيتامينات، مقويات عضلية مكملات غذائية " غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.



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وأمرت النيابة بإرسل عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.





وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المكملات الغذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته ٢٥ ألف قرص "فيتامينات، مقويات عضلية، مكملات غذائية " غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.





وكذا 410 عبوات شامبو مجهولة المصدر، و2 ماكينة تغليف وتعبئة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.