ما حكم الإفطار قبل المغرب دون علم؟.. الشيخ مجدي عاشور يجيب.. فيديو

قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من قام بالأكل أو الشرب قبل أذان المغرب وهو يظن أن المغرب قد أذن صيامه غير صحيح .





وأضاف مجدى عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى إم سى المذاع علي اكسترا نيوز، أن الحكم علي من أفطر قبل الأذان يجب أن نفرق بين أمرين، وهناك قاعدة تقول "إن الأصل بالنسبة للصائم هو بقاء الليل " فإذا أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر قد ظهر فصومه صحيح لأن الأصل هو بقاء الليل.





وأوضح مجدى عاشور : أنه بناء علي ذلك فإن الأصل في نهار رمضان هو بقاء النهار .









وتابع أن الانسان إذا أكل أو شرب قبل غروب الشمس ، ويظن ان المغرب جاء فصيامه غير صحيح وقد أفطر .









واستكمل أن من أفطر ليس عليه إثم ولكن عليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان .



