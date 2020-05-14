رضا عبد العال يطلب من مرتضى منصور التعاقد مع مدرب وادي دجلة السابق ..فيديو

طالب رضا عبدالعال٬ نجم الأهلى والزمالك السابق٬ مرتضى منصور٬ رئيس القلعة البيضاء، برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق.
وقال "عبدالعال"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "أطالب مرتضي منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس، مدرب دجلة السابق؛ لأنه يملك رؤية وفلسفة تدريبية عالية".
وأضاف "جونياس يقدم كرة ممتعة ويجب أن يتولي تدريب الزمالك وطالبت من قبل توليه تدريب منتخب مصر ولكن لم يهتم أحد بالأمر.
تولى تاكيس جونياس تدريب وادي دجلة وقدم مستوى جيدا، ولكنه رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.
وخرج "جونياس"، في تصريحات، قائلاََ إنه يملك إمكانيات مميزة ولكنها لم تتماشَ مع دجلة، ولكنه يمكن أن يبرزها مع أحد أندية القمة، مثل الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.