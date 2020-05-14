يحافظ على الشباب ويحمي من الشمس .. اكتشفى هذا الماسك

يعد الصيف والحر من أكثر العوامل التى ترهق بشرة الوجه والتعرض لأشعة الشمس في وقت الذروة يجعل لون الوجه اغمق ويفقده نضارته .
يحتوي ماسك الطماطم العناصر التى تمكنه من حماية البشرة من مشاكل الصيف فهو يحتوى على مادة الليكوبين ، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي ، كما يساعد فى الحفاظ على صحة البشرة وشبابها.
عرض موقع "stylecraze" خطوات عمل ماسك الطماطم المناسب لفصل الصيف.
طماطم
2 ملاعق صغيرة من ماء الورد
طريقة عمل واستخدام ماسك الطماطم:
اهرسي الجزء الداخلى من الطماطم واسكبيه في وعاء به ماء الورد.
اخلطى كل المكونات جيدا ثم ضعيه على الوجه لمدة 10 دقائق تقريبا ثم اغسلي وجهك بالماء البارد وجففه بلطف.