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مرأة

يحافظ على الشباب ويحمي من الشمس .. اكتشفى هذا الماسك

الخميس 14/مايو/2020 - 07:52 ص
يحفاظ على الشباب
يحفاظ على الشباب ويحمي من الشمس .. اكتشفى هذا الماسك
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اسماء محمد
يعد الصيف والحر من أكثر العوامل التى ترهق بشرة الوجه والتعرض لأشعة الشمس في وقت الذروة يجعل لون الوجه اغمق ويفقده نضارته .
 
يحتوي ماسك الطماطم العناصر التى تمكنه من حماية البشرة من مشاكل الصيف فهو يحتوى على مادة الليكوبين ، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي ، كما يساعد فى الحفاظ على صحة البشرة وشبابها.

عرض موقع  "stylecraze" خطوات عمل ماسك الطماطم المناسب لفصل الصيف.

طماطم
2 ملاعق صغيرة من ماء الورد

طريقة عمل واستخدام ماسك الطماطم:
اهرسي الجزء الداخلى من الطماطم واسكبيه في وعاء به ماء الورد.
اخلطى كل المكونات جيدا ثم ضعيه على الوجه لمدة 10 دقائق تقريبا ثم اغسلي وجهك بالماء البارد وجففه بلطف.

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