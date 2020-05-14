السولية: طارق حامد لاعب مؤثر في منتخب مصر ونادي الزمالك ..فيديو

أشاد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بأداء طارق حامد لاعب نادي الزمالك، قائلًا "لاعب مؤثر في منتخب مصر ونادي الزمالك".

وأضاف عمرو السولية، في لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن طارق حامد يمتلك إمكانيات تؤهله إلى الانضمام لصفوف المنتخب.

وأكد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يحافظ على خوض التدريبات داخل المنزل وفق رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر.

وتابع "الظروف لم تساعدنا الموسم الماضي، ووعدنا جماهير الأهلي بالفوز بالدوري بعد الخروج أمام صن داونز".

وأكد عمرو السولية، أن الموسم الماضي كان أصعب المواسم في تاريخ النادي الأهلي ، قائلًا "دوري الموسم الماضي كان من أصعب وأغلى البطولات في تاريخ الأهلي".





وأوضح عمرو السولية، أنه لم يتسبب في حدوث أزمات مع أحد طوال مسيرته الكروية وحتى تلك اللحظة.