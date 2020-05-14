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أخبار العالم

الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 03:16 ص
الصين تسجل 3 إصابات
الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة أن الحالات الثالثة محلية، ولم يتم تسجيل حالات وافدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين لـ  82929.

بينما لا تزال حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين ثابتة عند 4،633.

وسجلت الصين أمس، 7 حالات إصابة جديدة، بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، تم تسجيلها في شنجهاي.

وكانت سلطات إقليم ووهان في الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت عن إطلاق حملة اختبارات واسعة أمس الأربعاء، للكشف عن فيروس كورونا لدى جميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة، بعد أن أثارت مجموعة من الحالات الجديدة مخاوف من اندلاع موجة ثانية من الإصابات.
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