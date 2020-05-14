الصين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، اليوم الخميس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت اللجنة أن الحالات الثالثة محلية، ولم يتم تسجيل حالات وافدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





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وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين لـ 82929.





بينما لا تزال حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين ثابتة عند 4،633.





وسجلت الصين أمس، 7 حالات إصابة جديدة، بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، تم تسجيلها في شنجهاي.





وكانت سلطات إقليم ووهان في الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت عن إطلاق حملة اختبارات واسعة أمس الأربعاء، للكشف عن فيروس كورونا لدى جميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة، بعد أن أثارت مجموعة من الحالات الجديدة مخاوف من اندلاع موجة ثانية من الإصابات.