أبرز أخبار التوك شو.. قطاع السياحة الأكثر تضررا بكورونا.. السيسي وجه بتطوير 33 مزلقانا لحماية أرواح المواطنين.. سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعر منة عرفة
الخميس 14/مايو/2020 - 03:48 ص
اخبار التوك شو
نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
تدر 12 مليار دولار.. نائب محافظ البنك المركزي: قطاع السياحة تأثر بـ كورونا بشكل كبير
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن عام 2016 شهد
إجراءات قاسية في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وتحملها الشعب، ولكن كان تنفيذها في غاية الأهمية من أجل النمو وتطور الاقتصاد، موضحا أنه تم تجاوز تلك الصعاب؛ لأننا قمنا بالإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل كبير.
وأكد "أبو النجا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص في الفترة القادمة؛ من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار؛ بهدف إتاحة فرص عمل للشباب، مؤكدا أن هذا سيكون الملامح الأساسية للبرنامج الذى سندخل فيه مع صندوق النقد الدولى الفترة القادمة.
وزير النقل: أتلقى 120 رسالة واتس فى اليوم من المواطنين قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتلقى بين 100 و120 رسالة على الواتس أب يوميًا من المواطنين، وكشف أنه تلقى رسالة من أحد المواطنين أن هناك كمسريا منع أحد الركاب من التزويغ من دفع التذكرة.
وأضاف كامل الوزير ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيعطى الكمسري مكافأة لمنعه تهرب أحد المواطنين من دفع التذكرة.
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قال كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة تعمل على كافة الاتجاهات فى وقت واحد، والرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الجميع بتكليفات. وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 1120 مزلقانا، منهم 200 مزلقان اكثر خطورة. منة عرفة تكشف سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعرها ببرنامج رامز مجنون رسمي قالت الفنانة منة عرفة، عند سؤالها عن عدم إجابتها ما ناتج جمع 3+5 في برنامج رامز مجنون رسمي، إنها لا تستطيع حساب أي رقم في حقيقة الامر، متابعة:"كنت متوترة وبردانة، وانا فعلا مبعرفش احسب أي حاجة".
وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية،:"أن سبب عدم تكتيف يديها بالكرسي، هو أن اثناء التصوير كان المقبض ضاغط أوى علي إيدي، وعشان كدا طلبت أنهم يوسعوه شوية ولما وسع كان كبير علي إيدي".
تامر أمين: أنا الإعلامي رقم 2 في مصر.. وإفيهاتي بتضحك جدا
قال الإعلامي تامر أمين، إنه من الإعلاميين المتميزين والناجحين في المجال الإعلامي، موضحا بأنه إنسان متواضع للغاية مع الجميع.
وأضاف «تامر أمين» خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيح الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» أنه المذيع الذي يحتل المرتبة الثانية في برامج التوك شو بعد الإعلامي عمرو أديب.كان صديقي وبحبه.. حقيقة طلب أيمن نور من تامر أمين الانضمام للجماعة الإرهابية
اعترف الإعلامى تامر أمين أنه بعد ثورة 30 يونيو سافر إلى لبنان وأثناء ذلك التقى بـ الإخواني الهارب أيمن نور.
وتابع أمين فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلا:" كنت وقتها بحب أمين نور وكنت عايز ارجعه مصر، لكن فى الوقت الحالى زعلان منه جدا".
كشف الإعلامي تامر أمين، عن علاقته بالفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب، وأسباب حرصه على اصطحابها معه فى البرامج التى يقدمها.
وقال تامر إمين فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس":" ياسمين الخطيب قابلتها من 5 سنين فى حفلة عامة ولم أكن اعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية".
مع محمد رمضان! | سميرة عبدالعزيز منفعلة: استحالة أشتغل مع بلطجي
كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، رفضها تجسيد شخصية أم الفنان محمد رمضان فى أحد الأعمال.
وأوضحت "عبد العزيز" فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، انه يطلق عليها أم العظماء، وجسدت شخصية الام لـ 5 أئمة، وأم أم كلثوم، وأم عبد الوهاب". قال كامل الوزير، وزير النقل، إن سعر تذكرة الضواحى والأقاليم كما هى ولن نمسها تمامًا، ولكن سيكون هناك اقتراح بزيادة أسعار التذاكر الخاصة بالمكيف والمميز.
وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 20 جرارا سيتم استقبالها آخر الشهر الحالي.
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن محافظة الشرقية أصدرت قرارًا بإلزام جميع السائقين والركاب بارتداء الكمامات وقمنا بتوفير جميع العلامات الإرشادية للمواطنين داخل المواقف .