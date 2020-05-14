أبرز أخبار التوك شو.. قطاع السياحة الأكثر تضررا بكورونا.. السيسي وجه بتطوير 33 مزلقانا لحماية أرواح المواطنين.. سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعر منة عرفة

قالت الفنانة منة عرفة، عند سؤالها عن عدم إجابتها ما ناتج جمع 3+5 في برنامج

رامز مجنون رسمي

، إنها لا تستطيع حساب أي رقم في حقيقة الامر، متابعة:"كنت متوترة وبردانة، وانا فعلا مبعرفش احسب أي حاجة".



