رفع سعر تذكرة القطارات "المكيف والمميز".. وزير النقل يوضح.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن سعر تذكرة الضواحى والأقاليم كما هى ولن نمسها تمامًا، ولكن سيكون هناك اقتراح بزيادة أسعار التذاكر الخاصة بالمكيف والمميز.





وأضاف كامل الوزير ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 20 جرارا سيتم استقبالها آخر الشهر الحالي.





ولفت إلى أن الوزارة لا يوجد بها مشكلات فى توفير القطارات، وأكد أن هناك 70 جرارا فى 30 -6 ستنضم للنقل.





وأوضح كامل الوزير، أن الوزارة تقوم بعمل إصلاح وصيانة القطارات فى كوم أبو راضى ببنى سويف، وسيتم زيادة خطوط الحديد بعد وصول الجرارات الجديدة.





وأشار إلى أن، مصر بصدد عمل مصنع كبير فى منطقة شرق بورسعيد، باستثمارات مصرية لإنتاج وسائل النقل وخاص بقطع الغيار، مؤكدًا أن هذا المصنع سيكون الأكبر فى الشرق الأوسط.





وكشف كامل الوزير، أن أرض مصنع عربات السكة الحديد جاهزة وتم تحسين التربة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأن مصر بها أشياء كثيرة، وأن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوزارات يكون بها تكليفات كثيرة وليست لقاءات بروتوكولية.





وأكد أن الوزراء يعملون فى جبهتين الأولى مواجهة فيروس كورونا والعمل والإنتاج.