الصحة توضح خطة التعايش مع كورونا في مصر بالفنادق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات المشددة المتبعة للتعايش مع فيروس كورونا المرحلة المقبلة بالفنادق.





وجاءت الإجراءات المشددة كالتالي:-





1 يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش )Audit( وفقا لمعايير السلامة الصحية التي سيتم تعميمها من خلال غرفة المنشات الفندقية.





وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش صدر له شهادة سليمة صحية.

2 خلق علامة تجارية ( Brand ) شهادة السلامة الصحية وتوثيقها داخل وخارج مصر

3 يتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.









4 تصدر وزارة السياحة والآثار قرارا وزاريا ملزمة باستيفاء إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية ويتعرض الفندق المخالفه عقوبة الغلق.





5 عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين، وطفل واحد بالغرف العائلية.





6 توفير لافتات توعوية حول طرق منع انتشار العدوي.

7 أقصى حموله للمصعد 50% من قدرته الاستيعابية.





8 توفير الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من التزام العاملين بمهمات الوقاية.





9 توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن.





10 يتم تحديد نظام الو الإعاشة ( Board ) بمعركة الفندق.





11 مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة.









12 منع التزاحم والحد من الكثافة يتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة.





13. توزيع التسكين بالفندق بحيث تكون غرفة بها نزاء والمجاورة لها خالية مع وضع ديسبينسر كحولي أمام كل غرفة.

الحفلات و الترفيه:-









1. عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق وحظر كافة أنواع النشاط الليل بالفندق عدم السماح بتشغيل كازينوهات العاب المائدة.





أدوات الوقاية:-



