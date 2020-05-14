AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة توضح خطة التعايش مع كورونا في مصر بالفنادق

الخميس 14/مايو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات المشددة المتبعة للتعايش مع فيروس كورونا المرحلة المقبلة بالفنادق.

وجاءت الإجراءات المشددة كالتالي:-

1  يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش )Audit( وفقا لمعايير السلامة الصحية التي سيتم تعميمها من خلال غرفة المنشات الفندقية.

 وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش صدر له شهادة سليمة صحية.
 
 2 خلق علامة تجارية ( Brand ) شهادة السلامة الصحية وتوثيقها داخل وخارج مصر 
 
 3 يتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.


4 تصدر وزارة السياحة والآثار قرارا وزاريا ملزمة باستيفاء إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية ويتعرض الفندق المخالفه عقوبة الغلق.

5 عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين، وطفل واحد بالغرف العائلية.

6 توفير لافتات توعوية حول طرق منع انتشار العدوي.
7 أقصى حموله للمصعد 50% من قدرته الاستيعابية.

8 توفير الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من التزام العاملين بمهمات الوقاية.

9 توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن.

10 يتم تحديد نظام الو الإعاشة ( Board ) بمعركة الفندق.

11 مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة.


  
12 منع التزاحم والحد من الكثافة يتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة.

13. توزيع التسكين بالفندق بحيث تكون غرفة بها نزاء والمجاورة لها خالية مع وضع ديسبينسر كحولي أمام كل غرفة.
الحفلات و الترفيه:-


1. عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق وحظر كافة أنواع النشاط الليل بالفندق عدم السماح بتشغيل كازينوهات العاب المائدة.

أدوات الوقاية:-

1. التزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء أدوات تطهير أقنعة قفازات إلخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

حملات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بـ الغردقة والأقصر

«الوزراء»: اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

الحكومة : عدم إقامة أي حفلات أو أفراح وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفنادق

أول رد فعل من غرفة المنشآت الفندقية على اشتراطات الإقامة الجديدة بالفنادق

ضوابط عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق.. حظر الشيشة والأفراح.. وغرف تعقيم وأدوات للاستعمال الفردي

ترشيحاتنا

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

دعاء ليلة القدر يمحو كل ذنوبك.. وكأنك لم تفعلها

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة

الصحة توضح خطة التعايش مع كورونا في مصر بالمصانع

أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. تحذير من موجة ثانية وضرورة ارتداء الكمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل

بإطلالة جذابة.. جويل مردينيان تستعرض أناقتها.. شاهد