الصلاة اليوم.. أبراج الإمارات تكتسي بشعار «صلاة من أجل الإنسانية»

اكتسى برج "أدنوك" بأبوظبي،

يعد واحدا من أهم المعالم السياحية بدولة

العربية المتحدة، بأضواء حملت "شعار

من اجل الإنسانية"؛ تضامنا مع الدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكافة شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء

في 14 مايو الجارى، والتي حظيت بترحيب دولي كبير من العديد من الرؤساء والوزراء والهيئات والشخصيات الدينية والفنية والسياسة البارزة حول العالم.

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