ضبط صاحب شركة بالإسكندرية يبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط صاحب شركة توريدات لقيامه، بنشر مشاركات على الـ "فيس بوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر.





وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقيام صاحب شركة توريدات، بنشر مشاركات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (بدل وقائية - كمامات) مجهولة المصدر.





عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم إستهداف المذكور وضبطه، وبحوزته جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.





كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للاتفاق على بيع الكمامات.





تم بإرشاده ضبط ورشه لتصنيع الكمامات وكذا مخزنين ضُبط بداخلهم 17 كرتونة بداخل كل واحدة 48 علبة كمامات، و42 بدلة وقائية، كمية كبيرة من الأقمشة والأدوات المستخدمة في صناعة الكمامات.





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بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع مستلزمات طبية (بدل وقائية- كمامات) عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



