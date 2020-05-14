AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط صاحب شركة بالإسكندرية يبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر

الخميس 14/مايو/2020 - 01:41 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط صاحب شركة توريدات لقيامه، بنشر مشاركات على الـ "فيس بوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقيام صاحب شركة توريدات، بنشر مشاركات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (بدل وقائية - كمامات) مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم إستهداف المذكور وضبطه، وبحوزته جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.

 كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للاتفاق على بيع الكمامات.

تم بإرشاده ضبط ورشه لتصنيع الكمامات وكذا مخزنين ضُبط بداخلهم 17 كرتونة بداخل كل واحدة 48 علبة كمامات، و42 بدلة وقائية، كمية كبيرة من الأقمشة والأدوات المستخدمة في صناعة الكمامات.

اقرأ أيضاً:

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع مستلزمات طبية (بدل وقائية- كمامات) عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على شخص بالإسكندرية يبيع "كحول مغشوش" على فيس بوك

يبيعان مستلزمات مغشوشة على فيسبوك.. القبض على عاطلين بالإسكندرية

إعلانات على فيسبوك.. ضبط 3 أشخاص يعرضون كحول مجهول المصدر للبيع

ضبط صاحب محل يعرض كمامات وكحول مجهول المصدر للبيع على فيسبوك

إعلان على فيس بوك.. ضبط شركة تبيع مطهرات مجهولة المصدر فى الجيزة

ضبط شخص أعلن عن بيع كمامات وكحول مجهول المصدر على فيسبوك

ترشيحاتنا

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

لتجنسها بالإسرائيلية.. إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة عشرينية

ليلة القدر وعلاماتها.. أسرار لا تعرفها عن الليلة المباركة

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

شاهد.. مطعم يتبع إجراءات الوقاية من كورونا ويفتح أبوابه للمواطنين

أخبار الفن.. أحزان يسرا.. تسريب الحلقة الأخيرة من البرنس.. تعليق كريم فهمى على فشل رجالة البيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغة السيارات المستقبلية.. تتحدث إلى بعضها وتحذر السائقين| شاهد

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة