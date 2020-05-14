AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تناقش "تباينات الدول والحكومات العربية في إدارة أزمة كورونا"

الخميس 14/مايو/2020 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية افتراضية، بعنوان "تباينات الدول والحكومات العربية فى إدارة أزمة كورونا". 

وتعد هذه الحلقة النقاشية الافتراضية هى الثانية التى ينظمها المركز تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية فى العمل عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبناها درءًا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19". 

ضمت الحلقة النقاشية مجموعة من المتخصصين والخبراء من مصر وعدد من الدول العربية في الخليج والأردن والمغرب العربى للخروج بمشاركة ثرية فى الحوار، وتبادل الآراء، واقتراح رؤى تشاركية حول أفضل السبل والآليات لاحتواء هذه الجائحة فى المنطقة العربية.

أقرأ المزيد:

وحاولت الحلقة الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: كيف كانت قدرة الدول العربية على التصدي لفيروس كورونا المستجد؟ وما التداعيات الاقتصادية للأزمة في البلدان العربية؟، وما أسباب تفوق التجربة الأردنية عربيًّا على غيرها من الدول الأخرى في احتواء الأزمة؟، وكيف واجهت دول المغرب العربي فيروس كورونا المستجد؟ وما مستقبل إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي الكبير في ظل هذه الأزمة؟

كما طرحت الحلقة النقاشية تساؤلات منها هل تهدد أزمة فيروس كورونا المستجد تماسك الدول العربية؟، وما آليات التعاون المشترك لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في الدول العربية؟، وهل هناك آفاق لشراكة عربية في البحوث العلمية قد تبزغ من رحم الأزمة؟.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع رواد 2030 يطلق الحلقة الثانية من "كبسولة رائد الأعمال".. تفاصيل

انعكاسات كورونا في حلقة نقاشية افتراضية بمكتبة الإسكندرية

فرص التميز للباحثين بعد الدكتوراه في حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية

برلماني: تعافي الاقتصاد المصري من أزمة كورونا يضعه بقوة على خريطة الاستثمار العالمي

المدينة الجامعية في الإسكندرية تستقبل 33 مصابا بكورونا

ترشيحاتنا

واخد أكبر من حجمه.. رضا عبدالعال يهاجم طارق حامد.. فيديو

أجسام مضادة.. دراسة علمية تكشف أسباب ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا

حظر حركة السفر والتنقلات خلال عيد الفطر.. مطالبات برلمانية

مميزات سيارة الكروس أوفر المفضلة للعائلة

تصعيد الأزمة.. نقابة الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النائب إلهامي عجينة.. مستند

اشتعال المنافسة في السوق العالمية للتليفزيونات بين سامسونج وLG

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بعد تصريحات تامر أمين الجريئة.. ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

النواب يقترح عقوبات لمخالفة خطة التعايش مع كورونا فى مصر

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة