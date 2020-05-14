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فن

شاهد.. نانسي عجرم في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

الخميس 14/مايو/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نانسي في الصورة بشميز ابيض و بنطلون جينز وهي جالسة في الجنينة. 

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" قمر يا نانسي".وتابعت أخرى قائلة :" اتمني ان تعيشي كل حياتك بسعادة" و اضافت احدى محبي نانسي " لبسك يجنن يا نانسي " 

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و يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم، الفنية فيديو كليب أغنية "قلبي يا قلبي" الذي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحه عبر القناة الرسمية لها على موقع "اليوتيوب".


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