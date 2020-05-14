شاهد.. نانسي عجرم في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت نانسي في الصورة بشميز ابيض و بنطلون جينز وهي جالسة في الجنينة.





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" قمر يا نانسي". وتابعت أخرى قائلة :" اتمني ان تعيشي كل حياتك بسعادة" و اضافت احدى محبي نانسي " لبسك يجنن يا نانسي "





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و يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم، الفنية فيديو كليب أغنية "قلبي يا قلبي" الذي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحه عبر القناة الرسمية لها على موقع "اليوتيوب".



