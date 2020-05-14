تسجيل 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت الوزارة أنها سجلت 7 وفيات و189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 6442 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 529 وفاة.





وكانت الجزائر، قررت الثلاثاء الماضي، تمديد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لمدة 15 يوما إضافية، كخطوة احترازية في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.





وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أن الحجر سيمتد إلى 31 من شهر مايو الجاري، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد استشارة الرئيس عبدالمجيد تبون.