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بين الناس

خوفا من العدوى.. شكاوى من التزاحم الشديد أمام أحد البنوك بكفر الشيخ

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن رامى ليلة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الشديد أمام أحد البنوك فى منطقة المزلقان الوسطانى بكفر الشيخ.

 وقال فى رسالته : لا يوجد رقابة وتنظيم أمام البنك فعلى الرغم من تعامل البنك بنظام الأرقام، إلا أن هناك تزاحما شديدا من المواطنين مما يسبب خطورة على حياتنا، ويساعد على انتشار فيروس كورونا سريعا .
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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