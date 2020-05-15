خوفا من العدوى.. شكاوى من التزاحم الشديد أمام أحد البنوك بكفر الشيخ

استغاث المواطن رامى ليلة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الشديد أمام أحد البنوك فى منطقة المزلقان الوسطانى بكفر الشيخ.





وقال فى رسالته : لا يوجد رقابة وتنظيم أمام البنك فعلى الرغم من تعامل البنك بنظام الأرقام، إلا أن هناك تزاحما شديدا من المواطنين مما يسبب خطورة على حياتنا، ويساعد على انتشار فيروس كورونا سريعا .

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