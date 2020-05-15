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فن

نيللى كريم عن إشادة الزعيم بها: كلامك علي راسي يا أستاذ وشهادة اعتز بها

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:20 ص
عادل امام و نيللى
عادل امام و نيللى كريم
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محمد بدران

أشاد الزعيم عادل إمام بالنجمة نيللى كريم بعد اتجاهها للكوميديا فى مسلسل بـ100 وش الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى، وقال لبرنامج "بالعربي" نيللى كريم متميزة في كل شيء تقدمه فهى عظيمة وهايلة للغاية".


وعلقت النجمة نيللي كريم عبر صفحتها على "انستجرام" "كلامك على راسي يا أستاذ عادل ربنا يخليك لينا يا رب شهادة اعتز بها يا غالي ❤️#عادل_إمام #نيللي_كريم #ب100وش #nellykarim #adelemam #eladlgroup"


بدأت الحلقة العشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بطلب آسر ياسين من نيللي كريم، أن يتزوجها ولكنها رفضت.


واقترحت سكر التي تجسدها نيللي كريم أن تقوم العصابة بسرقة صديق آسر ياسين، والذي خطف منه حبيبته الأولى، ولكن آسر رفض هذا الأمر بشدة، وبدأوا بالتفكير في عملية جديدة.


مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.


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