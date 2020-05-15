أخبار التوك شو.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: الكمامات ليست عيبا ولا نطالب بـ «بدع».. وزير التعليم: مؤتمر لإعلان استعدادات امتحانات الثانوية الأحد.. وتعليق رمضان عبدالمعز على مشاركته في الاختيار

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري أمس الخميس، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن خطة التعايش مع فيروس كورونا هي مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول العالم كلها من أجل التعايش مع فيروس كورونا.





قال الشيخ رمضان عبد المعز، إنه يحسد نفسه علي أنه اشترك بمسلسل الاختيار علي أن الله اختاره لهذا العمل، مضيفا أنه يلقى محاضرة بالفعل علي جنود مصر البواسل.





أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن هناك اجتماعا يتم للسياسات النقدية كل ٦ أسابيع ويقوم بعرض عدد من التقارير حول معدلات التضخم.





قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، إن أداء الامتحانات علي هيئة أبحاث تجربة جديدة حتى على الإدارات المدرسية، موضحا أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة إدمو أو غيرها لذا قد يتكلف الطالب تقديمه ورقيا.





قال الدكتور،أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات،إن التعايش مع فيروس كورونا مرتبط بسلوك المواطن خلال تحركاتهم، لافتا إلى أن تم رصد إهمال ضوابط الوقاية من الفيروس بنسبة انخفاض في الالتزام بالضوابط 40% لـ 11%.





قال الدكتور محمود سامى الذى فقد بصره بمستشفى العزل ببلطيم، إنه أصيب بأزمة قلبية، نتيجة القلق والتوتر فى مستشفى العزل مما تسبب فى فقدان بصره، لافتا إلى أنه يجهل مصير عينيه، ومصير ابنه.



