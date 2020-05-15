يبكي على الهواء..ويكشف سر خلافه مع عمرو مصطفى..تصريحات جريئة لـ مصطفى كامل..تعرف عليها

حل الفنان مصطفى كامل ضيفا على الإعلامى محمد موسى، مقدم برنامج خط أحمر وناقش العديد من القضايا الساخنة نرصد لكم أبرزها:









كشف الفنان مصطفي كامل، حقيقة خلافه مع الفنان عمرو مصطفى مؤكدا،:"أن عمرو مصطفى أخوه الصغير، رغم الخلاف الذي حدث في فترة بينهما".





روي الفنان مصطفى كامل، تفاصيل نشأته وطفولته، قائلا "إنه عاش طفولته كلها وسط الشعب المصري البسيط، لذلك نشأ نشأة شعبية، ما جعله في أعماله وتعاملاته قريبا جدا من الطبقة الشعبية.





روي الفنان مصطفي كامل، تفاصيل مشواره الفني وكم كان صعبا لينجح فيه، مؤكدا أن أي مجال حتى تنجح فيه ستقابل خلاله صعوبات.









أرسل الفنان مصطفى كامل، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط احمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، رسالة إلى الفنان هاني شاكر عند عرض صورته عليه في البرنامج.





قال الفنان مصطفي كامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يلقي بيان ثورة 30 يونيو لم يكن لي علاقة به حتى أغنية «تسلم الأيادي» ومكنتش على قرب منه ولما عملت الأغنية أهديتها للشئون المعنوية.





قال الفنان والمطرب مصطفي كامل، إن سبب الخلاف مع المطرب إيمان البحر درويش يرجع إلى الفساد الموجود داخل نقابة المهن الموسيقية.





قال الفنان مصطفي كامل المطرب والملحن المعروف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يلقي بيان ثورة 30 يونيو لم يكن لي علاقة به حتى أغنية تسلم الأيادي.









قال الفنان مصطفى كامل إن والده ووالدته لعبا دورًا كبيرًا في حياته وأنه عندما يرى زوجة الشهيد أحمد المنسي يتذكر والدته فورًا للدور الكبير الذي لعبته في حياته هو وأشقائه حيث كان والده ضابطًا في الجيش ولم يكن موجودًا بشكل دوري بالمنزل نظرًا لطبيعة عمله.









وتحدث المطرب الشعبي، عن رأيه فى دخول إبنته لـ عالم الفن، مؤكدا رفضه لهذا الأمر.