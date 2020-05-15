طلاب من أجل مصر يتنافسون على أفضل برنامج إذاعي

بعد مد تعليق الدراسة، لم تتوقف أسرة من أجل مصر

، عن الأنشطة الفنية وإخراج مواهبهم، حيث قام الطلاب بنشر عدد كبير من فيديوهات لنشر مواهب الطلاب في الشعر، تلاوة القرآن الكريم والرسم.