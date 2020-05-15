طلاب من أجل مصر يتنافسون على أفضل برنامج إذاعي

بعد مد تعليق الدراسة، لم تتوقف أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، عن الأنشطة الفنية وإخراج مواهبهم، حيث قام الطلاب بنشر عدد كبير من فيديوهات لنشر مواهب الطلاب في الشعر، تلاوة القرآن الكريم والرسم.
أطلقت أسرة من أجل مصر مسابقة أفضل برنامج إذاعي للطلاب، وفي نهاية رمضان سوف يعلن عن الفائز كأفضل برنامج، وقدم الطلاب الأعمال الفنية والمواهب من خلال الصحفة الخاصة بأسرة طلاب من أجل مصر للكلية بعد منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلى سبيل المثال، قدم الطالب محمد سالم برنامج كورونا رمضان وقدمت الطالبتين نور مصطفي وأسراء طارق برنامج سكر ولوز وقدمت الطالبة روان حسام برنامج بعنوان تيتا رونا وسيما.
وفيديو اليوم يتحدث عن برنامج تيتا رونا وسيما وحلقة عن النبي صلي الله عليه وسلم ونشر الدعوة الاسلامية.