AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب من أجل مصر يتنافسون على أفضل برنامج إذاعي

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:36 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقى
بعد مد تعليق الدراسة، لم تتوقف أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، عن الأنشطة الفنية وإخراج مواهبهم، حيث قام الطلاب بنشر عدد كبير من فيديوهات لنشر مواهب الطلاب في الشعر، تلاوة القرآن الكريم والرسم.

أطلقت أسرة من أجل مصر مسابقة أفضل برنامج إذاعي للطلاب، وفي نهاية رمضان سوف يعلن عن الفائز كأفضل برنامج، وقدم الطلاب الأعمال الفنية والمواهب من خلال الصحفة الخاصة بأسرة طلاب من أجل مصر للكلية بعد منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى سبيل المثال، قدم الطالب محمد سالم برنامج كورونا رمضان وقدمت الطالبتين نور مصطفي وأسراء طارق برنامج سكر ولوز وقدمت الطالبة روان حسام برنامج بعنوان تيتا رونا وسيما.  

وفيديو اليوم يتحدث عن برنامج تيتا رونا وسيما وحلقة عن النبي صلي الله عليه وسلم ونشر الدعوة الاسلامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس اتحاد طلاب تجارة عين شمس: الأنشطة الفنية تلقى اهتماما واسعا من الطلاب

عبر الفيديو كونفرانس..عبدالغفار يتواصل مع طلاب عين شمس لتوعيتهم حول فيروس كورونا

التعليم العالي تحتوي الطلاب الوافدين بتوفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين بالمدن الجامعية.. ومسابقات ترفيهية للدمج بالمجتمع

مواهب أونلاين.. طلاب زراعة عين شمس يبدعون في تلاوة القرآن والرسم

أخبار التعليم.. أول لقاء علمي أون لاين بين طب حلوان وكلية مارتن لوثر ومستشفى هال الألمانية.. أستاذ جامعي يوضح الفرق بين المشروع البحثي والمرجعي

شاهد.. اللجنة الفنية بكلية الهندسة عين شمس تعلن عن مسابقة اكتشاف المواهب

ترشيحاتنا

حل مشكلة الثبات في هيونداي فيرنا hyundai verna وسبب تسميتها بـ النعش الطائر

تداول فيديو لـ أحمد فلوكس أثناء الاعتداء على فرد أمن

التوصل إلى سائل يقتل فيروس كورونا في الفم

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب مشهد طفلة البرنس.. فيديو

حدث ليلاً.. أول دولة أوروبية بدون كورونا.. اعتداء أحمد فلوكس وحبس مودة الأدهم.. و6 حالات كورونا بين القضاة

زيادة جديدة.. الذهب يواصل الارتفاع اليوم الجمعة 15-5-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تبرز أناقة بوسي

مراهقة تروي تفاصيل إصابتها بعدوى كورونا وأعراضها المرضية على مدار شهرين

عصرية و على الموضة .. 15 صور ة تكشف تطور إطلالات حلا الترك فى عيد ميلادها