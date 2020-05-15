دور ريادة الأعمال في الاقتصاد.. محاضرة إلكترونية من مكتبة الإسكندرية غدا

ينظم برنامج أنشطة الشباب بقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الانترنت غدا السبت، في الساعة العاشرة مساءً عن "ريادة الأعمال وأهميتها في نهوض الاقتصاد المصري"، وذلك في إطار مبادرة "منصة الشباب" التي أطلقت في منتصف مارس الماضي.





ويمثل "منصة الشباب" مساحة تفاعل للشباب، عبر وسائل التواصل الالكتروني، وتقدم سلسلة من الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل والحلقات النقاشية التي تهدف الي تثقيف الشباب، وتنمية مهاراتهم، ورفع وعيهم بالقضايا والمتغيرات المختلفة، والتواصل بين الشباب والمتخصصين في مختلف المجالات، ومحاولة تشجيع الشباب من خلال تقديم النماذج الإيجابية لتحفيزهم ليحذوا حذوهم، ونظرا لأن الشباب هي الشريحة الأكبر في نسيج المجتمع المصري، فالاستثمار في بناء شخصياتهم يعد استثمارا في مستقبل المجتمع.





وسوف تتوسع "منصة الشباب" في تقديم خدماتها بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية المتبعة تجاه فيروس كورونا المستجد.





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بدوره أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية ، أن برنامج أنشطة الشباب الذي تتبناه مكتبة الإسكندرية لبناء قدرات الشباب وتنميتهم، له أهمية خاصة نظرا لانه يهدف إلى تنمية قدرات الشباب في بناء المجتمع، ويسعى إلى اكسابهم مهارات شخصية ودعم ثقافتهم و قدراتهم الابداعية بهدف مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العصر.





وأضاف أن البرنامج يمثل منصة لتبادل الافكار ما بين الشباب المحلي والدولي.





جدير بالذكر ان البرنامج يطلق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرات الشخصية والمعرفية في كافة المجالات الموجهة للشباب المصري والدولي، أبرزها برنامج تدريب شباب اتحادات الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.