بعد شهرين من الإغلاق .. ماليزيا تفتح بعض المساجد.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها سماح السلطات الماليزية اليوم بإعادة فتح أبواب بعض المساجد بعد قرابة الشهرين من الإغلاق المفروض ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفتحت المساجد الواقعة فيما أسمته الحكومة "المناطق الخضراء" التي لا تنشط بها عدوى الفيروس أبوابها على ألا يستقبل المسجد الواحد أكثر من 30 مصليًا يفصل بين كل منهم مترًا واحدًا.



