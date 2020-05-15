بعد شهرين من الإغلاق .. ماليزيا تفتح بعض المساجد.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها سماح السلطات الماليزية اليوم بإعادة فتح أبواب بعض المساجد بعد قرابة الشهرين من الإغلاق المفروض ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفتحت المساجد الواقعة فيما أسمته الحكومة "المناطق الخضراء" التي لا تنشط بها عدوى الفيروس أبوابها على ألا يستقبل المسجد الواحد أكثر من 30 مصليًا يفصل بين كل منهم مترًا واحدًا.
أعلنت السلطات الماليزية، عن رفع الحظر المفروض على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من غد الجمعة قبل عيد الفطر، في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
قال وزير الشؤون الدينية
الماليزي ذو الكفل محمد البكري، إن "العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على أن لا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا".
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وأضاف: "يستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة، إذا رغبوا في ذلك".