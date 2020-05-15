AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد شهرين من الإغلاق .. ماليزيا تفتح بعض المساجد.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:58 م
ماليزيا تفتح بعض
ماليزيا تفتح بعض المساجد
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها سماح السلطات الماليزية اليوم بإعادة فتح أبواب بعض المساجد بعد قرابة الشهرين من الإغلاق المفروض ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفتحت المساجد الواقعة فيما أسمته الحكومة "المناطق الخضراء" التي لا تنشط بها عدوى الفيروس أبوابها على ألا يستقبل المسجد الواحد أكثر من 30 مصليًا يفصل بين كل منهم مترًا واحدًا.

أعلنت السلطات الماليزية، عن رفع الحظر المفروض على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من غد الجمعة قبل عيد الفطر، في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

قال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري، إن "العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على أن لا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا".

اقرأ ايضا: 

وأضاف: "يستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة، إذا رغبوا في ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات طارئة للحد من انتشار فيروس كورونا في ماليزيا

بلا تراويح وموائد إفطار أو تجمعات عائلية.. كورونا يحرم مسلمي العالم من طعم رمضان

د.مصطفى محمد عوض يكتب: أشهر العادات والتقاليد الماليزية في رمضان

تراجع إصابات كورونا.. ماليزيا تسمح بإقامة صلاة الجماعة قبل العيد

مملكة الخير.. السعودية تتبرع بأكثر من ٧ ملايين وحدة طبية لماليزيا

ترشيحاتنا

غدا.. أخر المغادرين من 6 آلاف مصري عالق في مراكز الإيواء بالكويت

بعد تغيير المواعيد .. التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

انهيار 4 منازل وإصابة 12 شخصا وسقوط 36 شجرة.. حصيلة العاصفة بقنا

طرح شقق جاهزة للتسليم بالإعلان 13 بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ 10 محافظات.. تفاصيل كاملة

خدمات وإنارة و8 حارات بكل اتجاه..خلال عام سيتغير شكل الدائرى بالكامل .. تفاصيل

دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الجمعة وإعلان الرؤية على فيس بوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذريها.. 6 أخطاء شائعة تسبب مشاكل البشرة عند تقشيرها

بعد إصابة أحد أفرادها.. تصرف إنساني من عائلة لمساعدة مرضى كورونا في التواصل مع أقاربهم

نشرة المرأة والصحة: سائل يقتل كورونا في الفم .. تكلفة إطلالات نجمات الأسبوع الثالث من رمضان