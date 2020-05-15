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حوادث

إحباط ترويج مستلزمات طبية ومواد مطهرة مجهولة المصدر بالقاهرة

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:46 م
مستلزمات طبية ومواد
مستلزمات طبية ومواد مطهرة
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كتب محمد صبرى
تمكنت مباحث مصر القديمة، من ضبط صاحب مخزن "بدون ترخيص" وعامل بالمخزن "له معلومات مسجلة" لقيامهما بتخزين كميات من الكمامات الطبية والمواد المطهرة "مجهولة المصدر" داخل المخزن بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (26000 رداء طبى واقى – 6000 كمامة – 40 زجاجة مطهر سعة 1 لتر – 30 زجاجة مطهر "صغيرة الحجم") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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