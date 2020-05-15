AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسماء عبد الوهاب تكشف 3 أشياء لتقوية المناعة في زمن كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:14 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

أكدت الدكتور أسماء عبد الوهاب استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن حظر الحركة والذي تم بناء على إجراءات احترازية بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد يعد فرصة لإعادة اكتشاف الأسر لأفرادها.


وأضافت عبد الوهاب، في حوارها لبرنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "المصرية"، أن هذا الفيروس تسبب في إجراءات صعبة تشعر بالصدمه وهنا أشير إلى أن الصدمة لها أربع مراحلة أولها الانفار ويليها الغضب وبعدها يأتي الحزن ثم يحدث آخر شيء وهو قبول الموقف، مضيفة أن المجة الزمنية للوصول لمرحلة القبول يختلف من شخص لآخر و وفقا لمعايير كثيرة ولعل أهمها البيئة والخبرات السابقة.


وتابعت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن وباء فيروس كورونا مثل أي وباء مر علينا ووصل لمعظم دول العالم، وكل ما يكون في الأسرة وعي نفسي وتواصل وحوار يفرق كثير في الأزمات و مختلف أمور الحياة.


وأكملت أنه :"لما حصلت أزمة كورونا بقينا فاضين وقعدنا نفكر في مشاكلنا، وبقي في وقت نطلع الحاجات اللي كانت مخفية، ونشوفها وتفاجأنا أننا مش عندنا تواصل وبدأ كل واحد يعيد حساباته واكتشفنا اننا مش عندنا مهارات تواصل".


وأشارت الطبيبة، إلى أن :"كل حاجة بتحصل لها جانب مشرق ورسالة وفي فيروس كورونا المستجد نشعر بالأسرة والترابط الأسري، وبعد ذلك علينا التأمل فيما يحدث، وبعدها نعمل روتين يومي".


 وقدمت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، نصائح لتقوية المناعة خلال الأزمة الحالية، قائلة :"نعلي المناعة ونقول لأنفسنا كلمات ايجابية من خلال أقول لنفسي مميزاتي، وخمسة منهم على الأقل كل يوم، ونعمل على زيادة الروحانيات لزيادة المناعة النفسية، ونحضن أولادنا في البيت ونحضن الناس اللي معانا في الأسرة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري صحة نفسية: الخروج من المنزل يؤدي للشعور بالذنب لهذا السبب

لقتل الملل.. استشاري صحة نفسية تضع نصائح هامة للتعامل الصحيح مع «قعدة البيت» في زمن الكورونا

مش بس أكل.. 6 طرق لتقوية المناعة ضد كورونا

مرة يوميا .. ملعقة سحرية لتقوية الجهاز المناعي ومقاومة الفيروسات

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الجبلي ؟

نشرة المرأة والصحة.. 3 أطعمة تقوي الجهاز المناعي.. معلومات عن الجلطة القلبية بعد إصابة هالة فاخر.. أسرار إطلالة ملكة بريطانيا.. مشروبات رمضانية لمرضى الضغط

ترشيحاتنا

يبدأ بالرئة.. فيروس كورونا يهاجم المعدة

شيخ أزهري يروي قصة جليبيب وزوجته.. فيديو

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

غرق أمام الجميع ولم يستطع أحد إنقاذه.. حكاية شاب مات صائما بسبب البطيخ

اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش

بعد معاناته خلال إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون يعلن الحرب على السمنة.. تفاصيل

AdvertisementS

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

الحكومة: يتم الآن الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية

تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بنفسك

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

رسميا.. هذه الدولة تقر أول علاج لـ كورونا

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

بعد معاناته خلال إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون يعلن الحرب على السمنة.. تفاصيل

اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه

تعفن البضائع والمحاصيل.. أضرار غير متوقعة في إيطاليا بعد تفشي كورونا

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا