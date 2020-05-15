أسماء عبد الوهاب تكشف 3 أشياء لتقوية المناعة في زمن كورونا

أكدت الدكتور أسماء عبد الوهاب استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن حظر الحركة والذي تم بناء على إجراءات احترازية بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد يعد فرصة لإعادة اكتشاف الأسر لأفرادها.





وأضافت عبد الوهاب، في حوارها لبرنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "المصرية"، أن هذا الفيروس تسبب في إجراءات صعبة تشعر بالصدمه وهنا أشير إلى أن الصدمة لها أربع مراحلة أولها الانفار ويليها الغضب وبعدها يأتي الحزن ثم يحدث آخر شيء وهو قبول الموقف، مضيفة أن المجة الزمنية للوصول لمرحلة القبول يختلف من شخص لآخر و وفقا لمعايير كثيرة ولعل أهمها البيئة والخبرات السابقة.





وتابعت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن وباء فيروس كورونا مثل أي وباء مر علينا ووصل لمعظم دول العالم، وكل ما يكون في الأسرة وعي نفسي وتواصل وحوار يفرق كثير في الأزمات و مختلف أمور الحياة.





وأكملت أنه :"لما حصلت أزمة كورونا بقينا فاضين وقعدنا نفكر في مشاكلنا، وبقي في وقت نطلع الحاجات اللي كانت مخفية، ونشوفها وتفاجأنا أننا مش عندنا تواصل وبدأ كل واحد يعيد حساباته واكتشفنا اننا مش عندنا مهارات تواصل".





وأشارت الطبيبة، إلى أن :"كل حاجة بتحصل لها جانب مشرق ورسالة وفي فيروس كورونا المستجد نشعر بالأسرة والترابط الأسري، وبعد ذلك علينا التأمل فيما يحدث، وبعدها نعمل روتين يومي".





وقدمت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، نصائح لتقوية المناعة خلال الأزمة الحالية، قائلة :"نعلي المناعة ونقول لأنفسنا كلمات ايجابية من خلال أقول لنفسي مميزاتي، وخمسة منهم على الأقل كل يوم، ونعمل على زيادة الروحانيات لزيادة المناعة النفسية، ونحضن أولادنا في البيت ونحضن الناس اللي معانا في الأسرة".