أبرز أخبار التوك شو.. الكمامة تقلل الإصابة بـ كورونا بنسبة 95%.. رحاب الجمل تبكي بعد مشهد طفلة البرنس.. اشتراطات عودة الفنادق للعمل بشرم الشيخ
الجمعة 15/مايو/2020 - 04:20 م
صورة ملف مجمع
نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" موعد أذان المغرب، اليوم الجمعة 15 -5- 2020 م.
ويؤذن اليوم الجمعة الموافق 15من شهر مايو الميلادي لعام 2020، والثانى والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:42 مساء بتوقيت القاهرة، ويؤذن لصلاة العصر 15:28، وتأتى العشاء فى تمام الساعة 20:10.
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم عقد لقاء مطول مع حمعية مستثمري شرم الشيخ، لأصحاب الفنادق والشركات الكبرى، بحضور محافظ شرم الشيخ والأتحاد المصري للغرف السياحية. وأضاف خالد عناني خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أنه قد تم وضع أشتراطات لأصحاب الفنادق، الذين ينوون فتحها، وبدء أخذ التراخيص والمساهمة في عودة النزلاء لها. بكت الفنانة رحاب الجمل علي الهواء، بعد مشاهدتها لقطات من مشهد الطفلة، الذي تسبب في بكاء الملايين في الوطن العربي.
وقالت رحاب الجمل خلال لقاء بـ فضائية إكسترا نيوز، إن المشاعر من الأشياء الجميلة التي يجب أن يتحلى بها الفنان، وهذا المشهد هو من المشاهد التي أوجعت قلب جميع الأمهات.
قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الأطقم الطبية تعمل على مدار 24 ساعة وتقريبا لا تنام، بالإضافة إلى تواجد عربات الإسعاف فى المدن الجامعية مع التنسيق التام بين الطب الوقائى والمدن الجامعية.
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
، الدكتور محمد العبد العالي، أن فيروس كورونا
لا يزال حديثا مؤكدا أنه من المبكر وضع الخطوات التهوينية للتعامل معه ويجب أن يتم التعامل معه بحذر.
وأضاف العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصحة السعودية أنه لا بد من استمرار الجهود المكثفة الدولية على الدول والقيادات مشيرا إلى انه يجب أن يكون هناك تكاتف من البشرية للقضاء على هذا الفيروس.
قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن الفترة المقبلة، ستشهد فحص مناعي على مستوى واسع، وتشديدات تامة للإجراءات الاحترازية. وأضاف وزير الصحة اللبناني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، لبحث أخر مستجدات فيروس كورونا، أن الماسك الوقائي بالنسبة للمعطيات الطبية، يقي بنسبة 95% من الإصابة بفيروس كورونا. قالت رحاب الجمل، إن مخرج مسلسل البرنس محمد سامي أوصاهم بتمثيل المشاهد بشكل حقيقي، حتي يصل الإحساس للجمهور، وأنها تعرضت للضرب الحقيقي من محمد رمضان. وتابعت خلال حوارها لـ فضائية أكسترا نيوز: "محمد رمضان أخونا الصغير سنا والكبير فنا"، لافتة إلى أنها من المعجبين بتمثيل محمد رمضان كمشاهدة وليست كفنانة. قال علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كل الجهات المعنية بأمر التصدي لفيروس كورونا، بالتعاون مع الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه في الفترة الماضية. وأضاف علي حسن عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن من أعظم الأدوار التي ظهرت علي الساحة، في ظل أزمة كورونا هو دور القطاع الطبي .
أضاف الكمار خلال لقاء له لبرنامج صباحنا مصري عبر فضائية المصرية أن هذه الشبكات هي بحر لا ساحل له من التعليقات والمشاركات والصور والفيديوهات مشيرا إلى انه يجب أن تكون زادا لأصحابها وألا تكون شاهدا عليه.
وأكد اللواء محمود منصور عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن ثروة الغاز التي تمتلكها قطر ثروة غير دائمة ومؤقتة، وعدد السكان القطريين في تزايد مستمر .