أبرز أخبار التوك شو.. الكمامة تقلل الإصابة بـ كورونا بنسبة 95%.. رحاب الجمل تبكي بعد مشهد طفلة البرنس.. اشتراطات عودة الفنادق للعمل بشرم الشيخ

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:



