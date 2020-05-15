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أخبار العالم

محمد بن راشد يعلن اختتام الحملة الإنسانية للإطعام.. ومغردون: جهود مباركة

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:38 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
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ميرنا محمود
نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء و حاكم دبي، فيديو جديد لاختتام الحمله الانسانيه للإطعام بدبي  على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وقال محمد بن راشد   معلقا علي الفيديو : اختتمنا اليوم حملتنا الانسانية لإطعام  الطعام. هدفنا " 10 مليون وجبة " وتم تحقيق 15.3 مليون وجبة.. أكثر من 100 ألف مشارك في الحملة من 115 جنسية..و 1000 متطوع يعملون يوميا في التوزيع.. جمعياتنا الانسانية وشركاتنا الوطنية وقطاعنا الخاص الجميع تحدث بصوت واحد من هم أهل الإمارات".

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وجاءت التعليقات كالاتي :

ماشاء الله جهود مباركة
فضل من الله تعالى.

حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم ووفقكم وسددكم ومتعكم بالصحة والسلامة والعافية والستر في الدارين.
الله يحفظك ويطول بعمرك

إطعام الطعام من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد على ولاة أمورنا اللهم وفقهم و سددهم و بارك لنا فيهم

بارك الله بجهودكم في ميزان حسناتكم

والجدير بالذكر ان غرد " محمد بن راشد " من خلال حسابه الخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر وقال  : " اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الامارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد ١٩..سنراجع هيكل الحكومة وحجمها .. قد ندمج وزارات..ونغير هيئات
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