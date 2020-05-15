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ديني

الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة في تتبع بؤر الإرهاب بسيناء

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:23 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
أشاد الأزهر الشريف بجهود جنود قواتنا المسلحة البواسل في حربهم ضد الإرهاب، وما يحققونه من نجاحات في تتبع البؤر والتنظيمات الإرهابية في سيناء.

وأكد الأزهر أن العملية النوعية التي قامت بها قواتنا المسلحة البواسل، اليوم الجمعة،  بشمال سيناء؛ تعكس إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعبها إلى بر الأمان.

ويدعو الأزهر الشريف جموع الشعب المصري إلى استلهام روح الإصرار والعزيمة وحب الوطن من جند مصر، سائلًا الله -تعالى- أن يمن على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والصحة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما بذلته قواتنا المسلحة الباسلة من جهود مشكورة  في مكافحة الإرهاب، بناءً على معلومات استخباراتية أفادت تواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل سبعة أفرادٍ تكفريين، تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، بينما تم القضاء على ستة آخرين أثناء محاولاتهم الهروب.

وتقدم مرصد الأزهر، بتحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة، الذين لا يألون جهدًا في حربهم ضد الإرهاب، بل يمضون في طريقهم المنشود، وغايتهم المرتقبة، باذلين أرواحهم وراحتهم؛ حفظًا للعِرْض والأرض.

وأكد مرصد الأزهر أننا جميعًا مسئولون عن استقرار مصر وسلامة أمنها وأرضها، وأن المرصد بكل قوته يقف في خندقٍ واحدٍ مع مؤسسات الدولة المعنيَّة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، والشرطة المصرية في وجه هذا الإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله، داعيًا الله تعالى أن يحفظ على مصر أمنها، وأن يعمَّ السلام  والوئام أرجاء الدنيا.
قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية جديدة إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءًا على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء.


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