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فن

مسلسل اللعبة الحلقة 24 .. شيكو وهشام ماجد يسرقان 2 مليون جنيه

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بدأت الحلقة 24 من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر،  بإرسال الشخص الغريب تحدي جديد لشيكو وهشام ماجد وهو أن يقوموا بسرقة 2 مليون جنيه من أحد البنوك.

ذهب الثنائي إلى البنك المجاور لمنزلهم، ولكن لم يستطيعوا أن ينفذوا العملية لأن الشرطة هجمت عليهم.

مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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