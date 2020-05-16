العطش يطاردهم.. غضب أهالى قرية بني حرام بالمنيا لانقطاع المياه المتكرر

شكا المواطن سليمان محمد سليمان من أهالى قرية بني حرام مركز ديرامواس محافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه المستمر .

ويقول فى شكواه : نعانى من انقطاع المياه المستمر والذى يصل إلى 8 ساعات يوميا، مؤكدا على ضرورة تدخل المسؤلين لتوفير المياه خاصة لغسل اليدين والنظافة الشخصية، مطالبا أيضا بتغيير المواسير المتهالكة لتوفير مياه شرب نظيفة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360