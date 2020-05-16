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بين الناس

العطش يطاردهم.. غضب أهالى قرية بني حرام بالمنيا لانقطاع المياه المتكرر

السبت 16/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن سليمان محمد سليمان من أهالى قرية بني حرام مركز ديرامواس محافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه المستمر .

 

ويقول فى شكواه : نعانى من انقطاع المياه المستمر والذى يصل إلى 8 ساعات يوميا، مؤكدا على ضرورة تدخل المسؤلين لتوفير المياه خاصة لغسل اليدين والنظافة الشخصية، مطالبا أيضا بتغيير المواسير المتهالكة لتوفير مياه شرب نظيفة.

 

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  ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

 

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