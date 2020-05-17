فيديوجراف | خطوات الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر

يقدم جهاز تنمية المشروعات تقديم التمويل للعملاء من محدودى الدخل بمحافظات الجمهورية لمساعدتهم فى إقامة أنشطة متناهية في الصغر مولدة للدخل في المجالات الزراعية، والخدمية، والإنتاجية والحرفية والتجارية.

ويهتم الجهاز كذلك بمساندة الجمعيات والمؤسسات والجهات الوسيطة الشريكة المعنية بممارسة هذا النوع من النشاط إذ يعمل على تطوير قدراتها المالية، والفنية، والإدارية، والمؤسسية لتمكينها من توفير خدمات للتمويل متناهى الصغر بكفاءة وفاعلية.



