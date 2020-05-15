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اقتصاد

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تكبدت عدد من المشروعات الخدمية والتجارية خسائر فادحة بسبب انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس القاتل وعلى رأسها المشاريع الترفيهية مثل المقاهي والكافيهات وغيرها من المشاريع المتضررة م كورونا.

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إذا كنت صاحب أحد هذه المشروعات وترغب في تغيير النشاط والبحث عن تمويل، ينشر "صدى البلد" 5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في تنفيذ مشروعك الجديد، كالآتي:


يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.


- السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.ثالثًا: الضمانات المطلوبة

- حسن السمعة والجدية.



الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.


بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب

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