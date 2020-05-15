لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

تكبدت عدد من المشروعات الخدمية والتجارية خسائر فادحة بسبب انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس القاتل وعلى رأسها المشاريع الترفيهية مثل المقاهي والكافيهات وغيرها من المشاريع المتضررة م كورونا.
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إذا كنت صاحب أحد هذه المشروعات وترغب في تغيير النشاط والبحث عن تمويل، ينشر "صدى البلد" 5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في تنفيذ مشروعك الجديد، كالآتي:
يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.
ثانيًا: اشتراطات شخصية
- السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.ثالثًا: الضمانات المطلوبة