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تعليم

عميد تربية عين شمس يضع معايير تقييم الأبحاث لطلاب فرق النقل

السبت 16/مايو/2020 - 12:57 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بالكلية، حيث تم الاكتفاء بالمقال البحثي، وتم الانتهاء من رفع جميع المقالات البحثية المطروحة للطلاب وكذلك ارسال المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النقل علي الايميل الرسمي، علي ان  يجرى البحث بشكل فردي، اي لا يشترك فيه مجموعة من الطلاب، ويكون البحث خاصا بطالب واحد.

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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد  انه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابة بين الابحاث وبعضها واذا تم التشابه بين الابحاث سوف يعرض الطالب نفسه الي الرسوب .

وأشار الدكتور ماجد إلى انه يجب مراعاة نسبة الاقتباس وأيضا عدد المراجع المطلوبة في كل مادة علي حسب ما نوه عنه سابقا عن طريق الصفحة الرسمية للكلية ويجب علي الطالب مراعاة وضع وجهة نظره الشخصية في البحث .

وأكد ابو العينين ان موعد لتسليم الابحاث سيكون يوم 31 من مايو، عن طريق منصة الكترونية خاصة بالكلية,

وأوضح أنه عند تسليم الطالب المقال البحثي، يتطلب منه تنفيذ 3 خطوات، تتمثل في  كتابة "اسم الطالب رباعي.. الرقمي القومي .. تحميل الملف الخاص بالمقالة البحثية ".


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