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برلمان

للقضاء على الإرهاب.. برلماني: الرئيس يبذل جهودا ضخمة لتنمية سيناء

السبت 16/مايو/2020 - 07:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
أشاد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجيه بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء لتحقيق تنفيذ تنمية المشروعات.

وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس السيسى يقوم بجهود كبيرة من اجل تنمية سيناء والقضاء على الارهاب بشكل نهائى ومن تلك الجهود التى يقوم بها منح سيناء الاولوية لمنظومة الكهرباء حيث أن الكهرباء عنصر اساسى من عناصر التنمية وبوجوده بشمال سيناء يسهل عملية تنفيذ المشروعات الكبيرة والصغيرة.

وأكد النائب أن سيناء تتعرض لاخطر انواع الاسلحة والشائعات من العناصر الارهابية فيوجد بها حرب فكرية واشاعات وافكار متطرفة بالاضافة الى العمليات الارهابية الاخرى، لافتًا الى أن تنميتها أمر واجب وضرورى للقضاء على كل هذه الامور فى أن واحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء علي مستوي الجمهورية. 

وقد وجه الرئيس  بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية.

كما وجه بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهربائي.

وأوضح المتحدث الرسمي ان الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.
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