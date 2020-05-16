الصمت والإلتزام شعار الأهلي.. تعليق العامري فاروق على مهاجمة البعض للنادي.. فيديو

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، سبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام والصحافة في الآونة الاخيرة .





وقال فاروق عبر أون تايم ، ان الأهلي من قيمه الإلتزام والهدوء والصمت، ولا نرد كثيرا على الإساءة لنا حتى لا ننجرف وراء ما يقال ونجعل الطرف الآخر يأخذنا لهذا الجانب.





وتابع: نحن أكبر من ذلك، والصمت والإلتزام هو شعار النادي الأهلي، والذي هو أكبر من الدخول في مهاترات مع أي طرف آخر.





وقال: نقدر الثانية التي نتحدث فيها ولا نضيع وقت، ولذلك نحن النادي الأهلي، وعندما اتحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي عن الهجوم ضدنا دائما يقول لي إننا أكبر من الرد على هذا الانتقاد.





واختتم العامري فاروق ، تصريحاته ، اننا نمتلك منظومة اعلامية بالأهلي كفيلة بالرد على أي أمور أو تجاوزات في حق النادي.



