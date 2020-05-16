الحال واقف.. مواطن لأصحاب القلوب الرحيمة: أنقذوا أسرتي من الضياع

ناشد المواطن عزت كامل جبرة نصر، ٥١ عاما، ويقيم في شارع على حسن الدمياطى، الوراق، محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي وإنقاذ أسرتي من الضياع.





ويقول فى رسالته: "أعانى من مشكلات في المخ، وأحتاج إلى العديد من الفحوصات والتحاليل، ولا أملك القدرة على تلك المصروفات، وأعمل نجار مسلح، ومنذ بداية كورونا لم أعمل ولا أجد تكليف العلاج أو حتى المعيشة نفسها، وأنا متزوج ولدى ثلاثة أولاد في مراحل مختلفة من التعليم الأساسي، بالإضافة لتراكم الإيجار وفواتير النور والمياه".





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .



