وزير التعليم: أشكر معلمي مصر الأفاضل على مجهودهم في استلام الأبحاث وتصحيح الامتحانات الإلكترونية

وجه الدكتور طارق شرقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع معلمي مصر.

حيث قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الشكر واجب لمعلمي مصر الافاضل اللذين يستلمون المشروعات البحثية في المدارس هم والإداريين.

واضاف قائلا : كما اتوجه بالشكر لمن يصححوا الامتحانات الالكترونية والمشروعات ولأخصائيي التطوير التكنولوجي في ربوع مصر.

وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أزمة انتشار فيروس كورونا ساعدت الوزارة على ايصال التطوير بشكل أسرع لجميع سنوات التعليم .





وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له منذ قليل على صفحة "صوت التعليم المصري" ، أنه مع بداية الازمة ، أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية بمثابة منصة لإدارة التعلم ، متاح عليها فصول افتراضية في جميع المدارس "اونلاين" ، حتى يستكمل الطلاب دراستهم من المنازل دون أي ضرر.





اقرأ ايضا | وزير التعليم: سنحاول إدارة العملية التعليمية مع تأمين أولادنا للتعايش مع كورونا العام القادم



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، ستمنح لمن ليس لديه وسيلة اتصال بالانترنت ، شرائح تتيح الدخول على مواقع وزارة التعليم مجانا.





وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم حققت في اول 12 يوما من حظر التجول 48 مليون مشاهدة ، وهو رقم يدل على قدرة الناس على الاستجابة لفكرة التعلم الالكتروني.









اقرأ ايضا | وزير التعليم: إتاحة منصة edmodo لتلقي أبحاث المصريين في الخارج حتى 18 مايو





وقال وزير التربية والتعليم : إن الوزارة اتاحت للطلاب خلال ازمة كورونا : منصة ادمودو للتواصل ، والمكتبة الرقمية المليئة بمصادر التعلم لشرح المناهج ، بالاضافة لوجود منصة امتحانات إلكترونية ساعدت الوزارة على عدم إلزام طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالنزول إلى لجان الامتحانات في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا ، والاكتفاء بعقد امتحاناتهم إلكترونيا من المنازل عبر اجهزة التابلت التي سلمتها لهم الوزارة قبل ظروف كورونا.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه من الغرائب ان ازمة فيروس كورونا ساعدت على انجاز ابداعات كثيرة رغم ان كورونا من المفترض انه محنة نمر بها ، مشيرًا إلى أن الاعداد المتفاعلة مع بنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية زادت لان اولياء الامور والطلاب اكتشفوا بعد تعليق الدراسة ، ان لديهم ثروة تعليمية إلكترونية لم يكونوا يهتموا بها من قبل رغم وجود بنك المعرفة المصري من قبل ازمة كورونا



