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سيارات

بسبب كورونا.. الهند لم تبيع سيارة واحدة من شهر إبريل

السبت 16/مايو/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
لم تستطع شركات السيارات في الهند من بيع سيارة واحدة في السوق الهندي خلال شهر إبريل والسبب هو إغلاق المصانع الوكالات بالإضافة إلى إصدار الحكومة لأوامر صارمة في المنازل وتقييد الحركة في ثاني أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان وذلك بسبب مواجهة فيروس كورونا أو كوفيد 19.


أما شركة ماروتي سوزوكي المحلية المعروف عنها أنها تنتج ما يقرب من نصف سيارات السوق الهندي وهي اكبر صانعة لسيارات الكروس أوفر.

كما أن  الهند لم تسجل أيضا بيع سيارة واحدة الشهر الماضي مع تكرارف نفس القصة مع الذراع الهندية لهيونداي على الرغم ان سوززكي ماروتي باعت أكثر ما يقرب من 120.000 ألف سيارة شهريا العام الماضي .

ولا شك أن الهند تأثرت بشكل كبير بأثار كورونا مقارنة بدول اخرى حيث أن الصين تمكنت من بيع 224000 سيارة

كما أن شركات السيارات الهندية تخسر حاليًا 306 مليون دولار يوميًا بسبب توقف الإنتاج طبقًا لاتحاد مصنعي السيارات الهندية، والذي طلب من الحكومة التدخل ومساعدة القطاع المنهار.

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