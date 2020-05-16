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أخبار العالم

حالتا وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

السبت 16/مايو/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات باقتراب موجة جديدة من الإصابات بالفيروس داخل البلاد، بعد  إعادة فتح الفنادق والمناطق الترفيهية في حي إيتايون في العاصمة سيئول.

ويوم السبت الماضي، أغلقت سلطات سيئول الفنادق والمناطق الترفيهية في المدينة، بسبب الارتفاع الجديد، فيما قال نائب وزير الصحة كيم جانج- ليب إنه من غير المرجح أن تعمل السلطات على فرض قواعد التباعد الاجتماعي ما دام العدد اليومي للحالات الجديدة يقل عن 50 حالة، مضيفا أن المسئولين تمكنوا من اقتفاء أثر 95 % من جميع حالات العدوى.

وأضاف "في الوقت الحالي سنواصل تتبع حالات انتقال العدوى ونبحث ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في سياسة التباعد الاجتماعي".

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