AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة جديدة لمواجهة كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، أنه صادق على خطة إنقاذ بقيمة 3 تريليون دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويواجه مشروع قانون حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا معارضة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وفي البيت الأبيض.

ويعتبر الرئيس دونالد ترامب أن هذه الخطة مصيرها الفشل، فيما رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضا هذا الاقتراح، واصفا إياه بأنه "لائحة أمنيات".

وتتضمن الخطة حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة.

كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يناقش حزمة تحفيز تزيد على 2 تريليون دولار لمواجهة كورونا

بعد فشل إقرار خطة مالية أمريكية لمواجهة كورونا.. تراجعات حادة بالأسهم الآسيوية

لمواجهة آثار فيروس كورونا.. الحكومة الأمريكية تتفق على حزمة تحفيزات هائلة

بقيمة تريليوني دولار.. الشيوخ الأمريكي يوافق على خطة مواجهة كورونا

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون بـ تريليوني دولار لمواجهة كورونا

بقيمة تريليوني دولار.. ترامب يوقع على حزمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر: إلغاء الحظر وارد

كل سنه وانت الزعيم.. هالة صدقى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية

أخبار الرياضة السعودية .. مصير أزارو مع الاتفاق .. تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقهى يستخدم عوامات السباحة لحماية الزبائن من كورونا.. صور

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة