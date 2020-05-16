مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة جديدة لمواجهة كورونا

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، أنه صادق على خطة إنقاذ بقيمة 3 تريليون دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.





ويواجه مشروع قانون حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا معارضة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وفي البيت الأبيض.





ويعتبر الرئيس دونالد ترامب أن هذه الخطة مصيرها الفشل، فيما رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضا هذا الاقتراح، واصفا إياه بأنه "لائحة أمنيات".





وتتضمن الخطة حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة.





كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.



