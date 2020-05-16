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رياضة

العامري فاروق: كنا سنؤيد تتويج الزمالك بالدوري حال تصدره.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 05:56 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن النادي من حقه التتويج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم في حالة إلغاء الموسم الحالي .

وكان أحمد شوبير قد كشف عن استقرار وزارة الرياضة على إلغاء النشاط الرياضي هذا الموسم والبطولات المحلية.


وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر أثير قناة "أون تايم سبورت": "الأهلي من حقه التتويج بالدوري حال إلغائه، لأن فارق النقاط بعيد جدًا".

وأكمل: "اتحاد الكرة مطالب بتحمل مسؤولياته بخصوص توقف النشاط، وكنا سنؤيد تتويج الزمالك بالدوري لوكان هو المتصدر حاليًا".

وأردف: "نحن نحافظ على الاقتصاد وليس المنافسة بين الأهلى والزمالك، ووزير الرياضة مطالب بكشف الخسائر المتوقعة حال إلغاء الموسم الكروي".

ووجه العامري نصيحة للاعبي الأهلي قائلا: "أتمنى من لاعبي النادي الأهلي أن يطلبوا هم الجلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل تقليل عقودهم أو تأجيلها، وأن تأتي هذه الخطوة من جانبهم".

وعن العلاقة بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قال: "العلاقة بيننا على ما يرام، ولكن ما يتردد من شائعات غير صحيحة".

واختتم: "الشائعات هدفها عدم استقرار كرة القدم في النادي، سيد لاعب تاريخي وكادر إداري كبير".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حتي نهايو مايو الجاري، بسبب الإجراءات الإحترازية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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