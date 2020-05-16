أحمد مجدى يشارك صور له من مسلسل النهاية.. والجمهور: وجعت قلبنا

نشر الفنان أحمد مجدى صور له من مسلسل "النهاية" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وعلق أحمد مجدى قائلا: "حياة سميح أرسلان في الواحة".





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وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: لا بس انت كنت جامد ومكنش فيه حد هناك تحبه عشان كده كنت سعيد.. انت اتبهدلت رمضان ده و الله.. ربنا يريحك بقا فى فرصة تانية عشان بجد هزعل .. عامل دور حلو انا ماشيه أنا وابني بيتا جاما طول اليوم .. بنقولها بسببك .. ابوك قتلك في مسلسل النهايه وابوك رايق في مسلسل فرصه ثانيه يا عيني عليك يا جميل ياللي شرابك قطونيل .





‏‎وقال آخرون: بصراحه انت وجعت قلبنا اليومين اللي فاتوا ف مسلسل النهاية اتقتلت وفي مسلسل فرصه تانيه اتهموك بقتل ريهام .. شوف بقي انت ضيف شرف في المسلسل بس قلبت الاحداث وجنتنا معاك ".



