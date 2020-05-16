الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب مخططات الضم

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل بسبب مخططاتها لضم الضفة وغور الأردن وهو الأمر الخارق للقانون الدولي بحسب القناة العبرية الـ12.





وانتهى اجتماع الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على أن مخططات الضم الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي.





اقرأ أيضًا:

وسيصدر الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل، بيان هام حول ضرورة حل الدولتين والاتفاق مع حكومة إسرائيل الجديدة والحوار مع أمريكا والدول العربية حول القضية الفلسطينية.





وتوجهت إسرائيل لـ12 دولة أوروبية وهما "ألمانيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تشيكيا، هنجاريا، سلوفاكيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا، إيطاليا وإستونيا" في محاولة لإحباط أي قرار أوروبي ضد الاحتلال يتعلق بمخططات ضم الضفّة الغربية وغور الأردن.





وتحاول دول الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط من أجل إقرار خطوات مسبقة ضد إسرائيل لردع الاحتلال.



